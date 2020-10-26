Анкара, 26 октября 2020, 23:18 — REGNUM Вооруженные неизвестные взорвали бомбу в городе Искендерун при попытке их задержания полицейскими, сообщает 26 октября МВД Турции.

После взрыва
После взрыва
U.S. Department of Defense

По непроверенным данным, один из злоумышленников совершил самоподрыв.

Кроме того, СМИ сообщают о перестрелке, которая произошла при попытке их задержать.

Местные власти утверждают, что речь идет о боевиках «Рабочей партии Курдистана».

Сообщается о том, что от взрыва никто кроме подозреваемых не пострадал, однако на место взрыва прибывает большое количество машин скорой помощи.

Информация уточняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Турции заявили о новых жертвах взрыва на фабрике фейерверков