Мехико, , 21:56 — REGNUM Правоохранительные органы Мексики разыскивают пропавшую без вести гражданку России, прибывшую в страну в начале октября. Об этом сообщил 26 октября заведующий консульским отделом посольства России в Мехико Андрей Трояновский.

«Мы обратились к мексиканской стороне через МИД с просьбой оказать содействие в розыске и сообщили, что человек пропал», — приводит его слова ТАСС.

По информации российской стороны, Елена Т. пропала на территории штата Халиско, расположенного на западе Мексики, с 12 октября её поисками занимается прокуратура штата. Её мать также подала заявление об исчезновении дочери в региональное представительство МВД, чтобы инициировать поиск по линии Интерпола.

Сведений о возможных причинах исчезновения российской гражданки не обнародовано.

В посольстве отметили, что содействие в поисках также оказывают организации соотечественников и почётный консул России в регионе Хуан Наварро, который ведёт работу с миграционной службой и МВД.