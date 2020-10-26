Оренбург, , 19:48 — REGNUM В Оренбургской области местный житель получил травму при попадании в мусоровоз. Об этом пишут СМИ.

Мусоровоз Ilya Plekhanov

По данным изданий, инцидент произошёл в селе 9 января. При погрузке мусора гражданина не заметили и забросили в машину вместе с мусором. Человек получил травму и был госпитализирован.

По публикациям в СМИ Следственный комитет начал доследственную проверку. Глава областного следственного управления Вячеслав Зудерман держит её на личном контроле, сообщает пресс-служба ведомства. Он поручил тщательно выяснить обстоятельства произошедшего и дать инциденту соответствующую процессуальную оценку на предмет безопасности оказания услуг.