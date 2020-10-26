Волжск, Марий Эл, , 19:43 — REGNUM В отношении 64-летнего председателя Собрания депутатов городского округа Волжск возбуждено уголовное дело по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

По версии следствия, глава окружного парламента лично и через доверенных лиц, вопреки запрету, установленному законодательством, участвовал в управлении ООО, которое занималось предпринимательской деятельностью, оказывая покровительство указанной организации.

Материалы для возбуждения уголовного дела поступили из межрегиональной прокуратуры. В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По предварительным данным, в 2015 году минимущества республики предоставило одному из ООО в Йошкар-Оле земельный участок в аренду. До июня текущего года общество было обязано осуществить комплексное освоение в целях жилищного строительства, и размещения объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. В 2016—2017 годах участок был разделен на несколько других, компания выкупила часть из их по заниженной стоимости и перепродала. В результате Марий Эл причинен ущерб в размере 37 млн рублей.