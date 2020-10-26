Нижний Тагил, Свердловская область, , 19:24 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудник одного из ритуальных агентств обвиняется в том, что зарезал своего собутыльника. Преступление было совершено 12 октября, сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, вечером 12 октября 44-летний гражданин распивал с ним и своим знакомым алкоголь в своей квартире на улице Юности. В ходе застолья обвиняемый и его знакомый вступили в конфликт с собутыльником. На этой почве сотрудник ритуальной службы нанёс оппоненту несколько ножевых ранений. Его знакомый предложил вызвать скорую помощь, но тот отказался. Утром 13 октября пострадавший ещё был жив. Свидетель расправы снова предложил вызвать медиков, но на это вновь последовал отказ.

Через некоторое время потерпевший скончался. Обвиняемый решил скрыть тело. Для этого он подъехал к подъезду на транспорте ритуального агентства, погрузил тело мужчины в машину, а затем отвёз на кладбище одного из населённых пунктов в Пригородном районе и закопал в одном из заброшенных захоронений.

В ходе расследования обвиняемый показал место захоронения. Суд отправил его в СИЗО. Следствие продолжается.