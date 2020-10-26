Ростов-на-Дону, , 18:08 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет бывший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Неклиновскому району. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 26 октября, он обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следователи полагают, что в сентябре 2020 года сотрудник полиции получил от таганрожца, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, 150 тыс. рублей. В обмен на деньги борец с наркотиками пообещал последнему решить «вопрос о назначении ему судом наказания, не связанного с лишением свободы». При этом сотрудник полиции знал, что оказать содействие по данному делу не сможет. Страж правопорядка был задержан при получении денег.

Свою вину бывший сотрудник полиции признал. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру, затем будут направлены в суд.