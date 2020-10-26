Воскресенск, Московская область, , 18:01 — REGNUM В подмосковном Воскресенске водителя такси убили в очереди у ресторана быстрого питания, сообщили 26 октября в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Происшествие случилось 21 октября в Воскресенске. К автомобилю такси подошёл мужчина и выдвинул претензии о слишком медленном оформлении заказа. Потерпевшему нанесли не менее трёх ударов в область головы, от полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Полиция установила подозреваемого и задержала. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).