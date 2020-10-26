Дегтярск, Свердловская область, , 17:04 — REGNUM В Дегтярске Свердловской области обрушилась часть здания. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Объект находится на улице Калинина, 31ф, и приспособлен под овощехранилище. Обрушение произошло на площади 300 кв. метров. Был повреждён грузовик, находившийся возле здания.

Данных о пострадавших в ведомство не поступало. На месте работает оперативная группа МЧС. Пожарные уже оградили опасную территорию. Вопрос о ликвидации последствий ЧП решает администрация Дегтярска.