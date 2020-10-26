Одесса, Украина, 26 октября 2020, 17:11 — REGNUM В Одесской области Украины пограничники нашли на берегу Кучурганского водохранилища полиэтиленовую трубу, с помощью которой неизвестные планировали переправлять спирт из Приднестровья. Об этом сообщила 25 октября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Второй конец спиртопровода находился на другом берегу водохранилища, в пяти метрах от Кучурганской дамбы.
После демонтажа трубу передадут Одесской таможне, отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее подобное сооружение уже находили в Одесской области. Труба длинной 500 м шла от границы в сторону частного дома.
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