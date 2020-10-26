Курган, , 16:19 — REGNUM В Курганской области Росздравнадзор проверит качество оказания медицинской помощи пожилой пациентке с COVID-19 которая, по сообщениям СМИ, скончалась из-за несвоевременного лечения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По утверждениям родственников 76-летней жительницы Кургана, страдающей сахарным диабетом, женщину заразили коронавирусом во время её лечения в областном госпитале для ветеранов войн. При этом к пенсионерке неоднократно приезжала скорая помощь, но в госпитализации женщине отказывали. Она попала в больницу лишь после подтверждённого анализа на COVID-19 и вскоре скончалась.

Отметим, что по данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» с 27 сентября по 26 октября в Зауралье скончались 49 человек.