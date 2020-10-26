Урюпинск, Волгоградская область, , 16:52 — REGNUM 11-летний мальчик пропал в Урюпинском районе Волгоградской области. Сутки полиция и волонтёры искали подростка. Школьника обнаружили возле чужого дома, он заявил, что сбежал, обидевшись на родителей, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Вечером 25 октября в полицию обратилась мать пятиклассника — своими силами родственники не могли найти ребёнка. По тревоге был поднят весь личный состав урюпинской полиции, к поискам подключились кинологи со служебными собаками, казаки, местные жители и волонтёры. Общими усилиями обследована территория вблизи дома подростка, прибрежная зона реки Хопёр, два хутора, заброшенные здания, турбазы, лесополосы.

26 октября около 14:00 школьника обнаружили — он пытался перелезть через забор одного из домовладений. Здоровью и жизни ребёнка за сутки ничего не угрожало. Мальчик заявил, что ушёл из дома, потому что обиделся на родителей, которые лишили его пользования мобильным телефоном.

С пятиклассником и родителями провели профилактические беседы инспекторы по делам несовершеннолетних.