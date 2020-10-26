Саратов, , 17:16 — REGNUM В Саратовской области в отношении троих ранее судимых местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По материалам дела, 23 октября текущего года три молодых человека находились возле одного из домов по улице Московской в Саратове. По предварительному сговору, действуя группой, они совершили похищение 19-летней девушки путем ее захвата и перемещения против воли, после чего незаконно удерживали в помещении на улице Танкистов в Саратове. 24 октября девушка, улучив момент, когда злоумышленники уснули, смогла позвонить знакомому. Именно он сообщил об инциденте в полицию. Правоохранители прибыли на место и освободили потерпевшую.

В настоящее время подозреваемые задержаны и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Челябинске женщина выбросила тело своего семимесячного сына и затем заявила о похищении. Инцидент произошёл в Металлургическом районе 22 октября. Тело было сброшено в реку Миасс. После этого родители заявили полицейским о том, что ребёнка у них якобы похитили.

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