Луганск, , 16:06 — REGNUM На линии соприкосновения между Украиной и ЛНР был найден тайник украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщила 26 октября пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий вблизи линии боевого соприкосновения обнаружен замаскированный тайник с вооружением диверсионно-разведывательной группы противника», — сказано в сообщении.

В тайнике оказались два выстрела РПГ-22, РПГ-18, девять гранат, автомат Калашникова калибра 7,62 и более 600 патронов к нему.

В спецслужбе ЛНР отметили, что в настоящее время ведутся поиски лиц, имеющих отношение к данному схрону.

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