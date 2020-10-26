Уфа, , 16:01 — REGNUM Женщину подозревают в покушении на убийство мужчины в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, ночью 25 октября текущего года 36-летняя подозреваемая была в нетрезвом состоянии. В подъезде многоквартирного дома она со своими приятельницами поссорилась с 48-летним местным жителем.

Следователи считают, что в ходе конфликта, подозреваемая совершила покушение на убийство мужчины, которого спасли его родственники и оперативно вызвали бригаду скорой помощи. В результате мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. Подозреваемую задержали, расследование дела продолжается.

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