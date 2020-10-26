Белгород, , 15:51 — REGNUM Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора обследовали ручей и пруд в Корочанском районе Белгородской области, где погибли сотни рыб. Специалисты считают, что причиной массового мора стало обмеление из-за засухи, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе ведомства.

Мертвая рыба Ajale

Видеоролик, на котором запечатлели сотни погибших рыб в балке Сухой Коренек, очевидцы разместили в социальных сетях. В управлении Росприроднадзора провели проверку на местности и установили, что ручей на протяженности 200 метров перед впадением в пруд обмелел. Берега оказались усыпаны рыбой, как живой, так и мёртвой, краснокнижных видов среди них не выявлено. Ручей впадает в пересохший пруд в балке Сухой Коренек, сброс воды из него не осуществляется. Питание водных объектов происходит за счёт сброса условно очищенных сточных вод ЗАО «СК Короча», а также талыми снеговыми и дождевыми водами.

«Материалы обследования для принятия мер в рамках компетенции будут направлены в управление экологического и охотничьего надзора Белгородской области, в отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Белгородской области, а также в департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области для рассмотрения возможности проведения экологического оздоровления данного водного объекта», — заявил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Алексей Карякин.

Понижение уровня воды в ручье и балке произошло из-за малого количества осадков в осенне-зимний период 2019—2020 года и следующего засушливого лета.