г. Кемь, , 15:28 — REGNUM Республиканский госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Республики Карелия выяснит причины появления на реке Чирко-Кемь масляных пятен, после того как в субботу размыло одну из частей дамбы Белопорожской ГЭС в Кемском районе, об этом 26 октября заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Прорыв дамбы Белопорожской ГЭС. Дмитрий Петров.

Напомним, ЧП произошло поздним вечером 24 октября в Кемском районе республики. Затоплены оказались две трансформаторные подстанции, новая дорога и кабельная трасса. При этом никто из работников не пострадал, а для населенных пунктов и их жителей ситуация также не создала угрозы.

Как уточнил Парфенчиков, в настоящий момент на размытом участке идут работы по устранению последствий прорыва. Строители работают круглосуточно. А в причинах аварии разбирается комиссия, в нее вошли представители строительных и проектных организаций, а также Ростехнадзора.

«Понимаю тревогу местных жителей по поводу экологической ситуации. Поручил республиканскому госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения выяснить причины появления на реке Чирко-Кемь масляных пятен, о которых сообщают люди», — уточнил глава республики.

Специалисты осматривают помещения станции и выясняют, не было ли утечки масла с трансформаторов.

«Да, ситуация на объекте действительно сложная, но не критичная. То, что разрушила вода, будет восстановлено. Добавлю также, что ГЭС № 1 при прорыве дамбы не пострадала», — резюмировал Артур Парфенчиков.

В свою очередь глава администрации Кемского муниципального района Карелия Дмитрий Петров заявил, что обстановка контролируется, осуществлены неотложные защитные мероприятия, позволившие сократить ущерб и предотвратить разрушение зданий и оборудования.

«Признаков попадания вредных веществ в воду не обнаружено, имеется значительное загрязнение воду вследствие размывания материалов плотины и прилегающей территории. Поэтому ниже по течению может наблюдаться помутнение и повышенное содержание неорганического осадка», — пояснил чиновник.

Опасности для экологической обстановки не наблюдается. С самого начала специалистами проводятся отборы проб качества воды. Ситуация под контролем прокуратуры, силовых ведомств, местной администрации, МЧС, Ростехнадзора.

«При выявлении загрязнений и опасности для экологической обстановки будут незамедлительно приняты все необходимые меры», — подытожил Петров.

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