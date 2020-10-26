Сармановский район, , 15:10 — REGNUM В Сармановском районе Татарии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства гибели водителя автомобиля «ВАЗ-2121» после падения машины в реку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского МВД,

Авария произошла 25 октября в 14:40 в селе Сулюково. 62-летний водитель, по предварительным сведениям, не выбрал безопасную скорость, не справившись с управлением автомобиля, совершил съезд в кювет во встречном направлении в реку Мензеля. От полученных травм автолюбитель скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, Госавтоинспекция Татарии с конца сентября работает в усиленном режиме, выявляя нарушителей правил дорожного движения. К такому решению пришли на фоне возросшего числа аварий. Только за 25 дней в сентябре на региональных дорогах погибли 32 человека. В основном это наезды на пешеходов, особенно в темное время суток, выезд на встречную полосу и опрокидывание автомобилей. Патрули ГИБДД усилены как в городах, так и в районах республики.

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