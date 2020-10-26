Москва, , 14:28 — REGNUM Поддельные сайты не являются каким-либо новшеством для страны и общества в целом. Столкнуться с ними можно в любой момент, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Создаются они, в большинстве своём, с целью обмана и хищения денежных средств граждан. С данными сайтами необходимо бороться, так как они нарушают права бренда.

Необходимо внимательно знакомится с информацией на сайте. Если возникнут какие-либо сомнения, нужно срочно проверить данный сайт. Возможно позвонить и задать интересующиеся вопросы или проверить компанию иным образом.

Использование антивирусного программного обеспечения позволит минимизировать риски столкновения с мошенниками и дальнейших возможных проблем.

По данным ЦБ РФ в 2020 году зафиксирован рост краж денежных средств со счетов граждан. Хакеры стали похищать деньги в два раза чаще. Для того что бы заблокировать подобный сайт, необходимо обратиться к специалисту в этой области.

Если возникнут трудности и решить в досудебном порядке данную проблему будет невозможно, тогда обращайтесь в полицию или в суд, в зависимости от конкретной ситуации», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российских граждан предупредили о новой мошеннической схеме с использованием известных брендов.

Читайте также: В интернете обнаружено мошенничество с использованием известных брендов