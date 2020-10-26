Нижний Новгород, , 14:09 — REGNUM Двое сотрудников министерства финансов задержаны по подозрению во взятке в 500 тысяч рублей. Один из задержанных свою вину признал и отпущен под домашний арест. Об этом сообщил следственный комитет по Нижегородской области сегодня 26 октября.

По версии следствия, при проверке муниципального учреждения культуры города Арзамаса были выявлены нарушения при использовании целевых бюджетных средств. Сотрудники отдела контроля отраслей производственной сферы и целевых программ министерства финансов Нижегородской области предложили директору учреждения скрыть выявленные нарушения. За это подозреваемые потребовали взятку в 500 тысяч рублей.

«22 октября 2020 года двумя траншами по 250 тысяч рублей через посредника подозреваемые получили оговоренную сумму взятки в размере 500 тысяч рублей. Консультант отдела контроля и главный специалист того же отдела задержаны в качестве подозреваемых», — пишет следственный комитет.

По данным следствия, один из задержанных признал свою вину и отпущен под домашний арест.

«Его подельник не сознался в содеянном. Он заключен под стражу. Кроме того, при проведении обыска в его жилище было изъято наркотическое средство. А как установили следователи СК, при задержании он находился в состоянии наркотического опьянения».

Задержанным может грозить наказание до 10 лет лишение свободы и штрафа в размере пятикратной суммы взятки.