Ош, Киргизия, , 14:07 — REGNUM Сотрудники киргизских правоохранительных органов совместно с таможенниками выявили и нейтрализовали преступную группировку, наладившую канал транзита наркотиков из Афганистана транзитом через Таджикистан и Киргизию.

В ходе спецоперации они арестовали жителей Ошской области, у которых на приусадебном участке обнаружены и изъяты закопанные под деревом около 5,9 кг опия и более 3,9 кг гашиша.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Милиция пытается выяснить личности других граждан, причастных к противоправным действиям этой группировки наркотранзитеров.