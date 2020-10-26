Варшава, , 14:06 — REGNUM 24 октября в Варшаве проходила акция протеста «Марш свободы» против ужесточения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Мероприятие освещали журналисты государственного польского телевидения, однако позже они подверглись нападению со стороны активистов. Об этом передает Polskie Radio 24.

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По сообщениям пострадавших, против оператора протестующие применили слезоточивый газ — брызнули в лицо, а звукооператора ударили кулаком в лицо. Пресс-секретарь Варшавского полицейского управления Сильвестр Марчак сообщил, что ряд участников митинга из-за нападения на журналистов были задержаны.

Напомним, на прошлой неделе польское руководство приняло решение перевести всю территорию республики в режим «красной зоны». С 26 октября там действуют наиболее жесткие ограничительные меры: в одной очереди смогут стоять не более 5 человек, и то при условии соблюдения дистанции, торжественные мероприятия в общественных местах под запретом, а во время религиозных служб в храмах расстояние между посетителями не должно быть меньше 7 метров. Также предусматривается введение дистанционного обучения в вузах и средних школах — по решению школьной администрации.