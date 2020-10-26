Харьков, Украина, , 12:57 — REGNUM В Харьковской области двое неизвестных напали на бывшего министра аграрной политики Украины Игоря Швайку. Об этом экс-чиновник сообщил 26 октября на своей станице в социальной сети Facebook.

«Хорошее» начало рабочей недели. Копаешь участок за забором, травку планирую посеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами…» — написал он.

По словам бывшего министра, у него диагностировали рассечение головы. Рану зашили в 4-й больнице Харькова.

Напомним, Швайка был в 2012—2014 годах депутатом Верховной рады Украины от партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позже занимал пост министра аграрной политики в правительстве министра Арсения Яценюка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье скончался кандидат в депутаты местного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Павел Седляр. На него напал неизвестный в маске и сильно избил.

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