Санкт-Петербург, , 12:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который заподозрен в убийстве своей знакомой — 34-летней преподавательницы Технологического университета Екатерины Антонцевой. Тело женщины, без фаланги большого пальца правой руки, нашел ее партнер спустя несколько дней после ее убийства. О задержании предполагаемого убийцы 26 октября сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Екатерина Антонцева (цитата со страницы в соцсети) Vk.com

Тело 34-летней старшего преподавателя Екатерины Антонцевой было найдено в квартире на улице Димитрова. Как сообщают «Известия», ее молодой человек, вернувшийся из командировки, не мог долгое время ее найти и обратился с расспросами к соседям, а когда открыл дверь квартиры, обнаружил обнаженное тело подруги без признаков жизни и с отрубленной фалангой большого пальца руки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». А в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1984 года рождения, знакомый погибшей.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, подозреваемый вечером 22 октября 2020 года, находясь в квартире Антонцевой, на почве личных неприязненных отношений задушил ее. Затем он отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона.

Добавим, по дынным «КП-СПб», Екатерина Антонцева родом из города Лесной, вела замкнутый образ жизни, при этом увлекалась фотографией. В свободное время она работала моделью, об этом говорят многочисленные фотографии, опубликованные на ее странице в соцсети. Кроме того, как отмечают ряд СМИ, девушка не была расточительной, благодаря чему ей удалось скопить приличную сумму денег.

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