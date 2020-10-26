Самара, , 12:40 — REGNUM 148 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По сообщению пресс-службы ведомства, всего было зарегистрировано 15 146 случаев заражения этой инфекцией. При этом, справились с ней 12 230 человек. На учете стоят 174 человек.

По информации оперативного штаба, на 25 октября в Самарской области за сутки было выявлено 147 случаев заражения этим вирусом. За минувшую неделю в регионе выздоровели 1135 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В ПФО четвёртые сутки выявляют более 1,9 тыс. заражений коронавирусом