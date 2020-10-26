Ярославль, 26 октября 2020, 12:26 — REGNUM Дефекты на капитально отремонтированном Добрынинском путепроводе в Ярославле могли возникнуть в связи с изменениями в проекте уже в ходе работ. Такое предположение высказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Замер тротуара на Добрынинском путепроводе
Замер тротуара на Добрынинском путепроводе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция моста стоимостью 963 млн рублей ведется с 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В октябре 2020-го в мэрии Ярославля заявили, что полное открытие путепровода откладывается на неопределенный срок из-за дефектов пролетного строения левой половины съезда на Промышленное шоссе. Предварительной причиной власти назвали ошибку в проекте.

Однако общественники предполагают, что в ходе строительства первоначальный проект был изменён.

«Мы побывали на путепроводе и замерили ширину тротуара. Он на 30 сантиметров уже, чем в проекте, который прилагался к конкурсной документации. Делаем вывод, что если меняли параметры тротуара, то могли изменить и другие параметры. Хотелось бы, чтобы мэрия объяснила, были ли изменения в проекте, кто их инициировал и кто их утвердил», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
Тротуар Добрынинского путепровода
Тротуар Добрынинского путепровода

По мнению общественников, на въезде со стороны Промышленного шоссе количество полос в одном направлении было увеличено с двух до трех. Это могло потребовать внесения изменений в проект монолитных железобетонных плит, которые лежат на опорах № 1−10. Именно в этих плитах и были позднее обнаружены дефекты.

В качестве аргумента в пользу этой версии общественники приводят переписку о согласовании изменений рабочей документации на пролетное строение между подрядчиком «ГК «ЕКС», проектным институтом и «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

Выяснение причин разрушения путепровода важно для того, чтобы определить, кто будет оплачивать переделку — заказчик, подрядчик или проектировщик. ИА REGNUM адресовало вопросы общественников в мэрию Ярославля и ожидает ответа властей.

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