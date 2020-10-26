Ярославль, , 12:26 — REGNUM Дефекты на капитально отремонтированном Добрынинском путепроводе в Ярославле могли возникнуть в связи с изменениями в проекте уже в ходе работ. Такое предположение высказал координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Замер тротуара на Добрынинском путепроводе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реконструкция моста стоимостью 963 млн рублей ведется с 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». В октябре 2020-го в мэрии Ярославля заявили, что полное открытие путепровода откладывается на неопределенный срок из-за дефектов пролетного строения левой половины съезда на Промышленное шоссе. Предварительной причиной власти назвали ошибку в проекте.

Однако общественники предполагают, что в ходе строительства первоначальный проект был изменён.

«Мы побывали на путепроводе и замерили ширину тротуара. Он на 30 сантиметров уже, чем в проекте, который прилагался к конкурсной документации. Делаем вывод, что если меняли параметры тротуара, то могли изменить и другие параметры. Хотелось бы, чтобы мэрия объяснила, были ли изменения в проекте, кто их инициировал и кто их утвердил», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Тротуар Добрынинского путепровода

По мнению общественников, на въезде со стороны Промышленного шоссе количество полос в одном направлении было увеличено с двух до трех. Это могло потребовать внесения изменений в проект монолитных железобетонных плит, которые лежат на опорах № 1−10. Именно в этих плитах и были позднее обнаружены дефекты.

В качестве аргумента в пользу этой версии общественники приводят переписку о согласовании изменений рабочей документации на пролетное строение между подрядчиком «ГК «ЕКС», проектным институтом и «Агентством по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

Выяснение причин разрушения путепровода важно для того, чтобы определить, кто будет оплачивать переделку — заказчик, подрядчик или проектировщик. ИА REGNUM адресовало вопросы общественников в мэрию Ярославля и ожидает ответа властей.

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