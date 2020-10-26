Джакарта, , 12:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5 произошло в индонезийской провинции Центральное Сулавеси, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 26 октября 2020 года в 15:26 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 44 км к юго-востоку от Буола в провинции Центральное Сулавеси на глубине 62 км.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное агентство по управлению стихийными бедствиями индонезийской провинции Западная Ява отметило, что десятки домов были повреждены землетрясением магнитудой 5,9 в районе Пангандаран.

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