Москва, , 12:08 — REGNUM Неизвестный мужчина избил сотрудника правоохранительных органов около станции метро «Бауманская». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по г. Москва.

«Установлено, что вечером 24 октября около входа станции метро «Бауманская» неизвестный в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками причинил полицейскому, находившемуся в очередном отпуске, в гражданской одежде, указанные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Сообщение о доставке сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО с телесными повреждениями в медицинское учреждение поступило в правоохранительные органы ночью 25 октября.

Напавший на полицейского мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).