Краснодар, , 12:05 — REGNUM Спасатели завершили поисково-спасательную операцию в Азовском море после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов». Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Сегодня по решению Морского спасательного центра поисково-спасательная операция завершена, так как шансов найти людей живыми нет», — сообщили ТАСС в Росморречфлоте.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 октября в Азовском море на нефтяном танкере под российским флагом «Генерал Ази Асланов» произошел взрыв в балластном отсеке.

На повреждённом танкере не было зафиксировано разлива топлива. В настоящее время судно пребывает на якорной стоянке в стабильном состоянии, где позднее его осмотр проведут водолазы.

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