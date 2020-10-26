Эр-Рияд, , 11:52 — REGNUM Очередной начиненный взрывчаткой беспилотник, запущенный с территории Йемена, был перехвачен коалицией во главе с Саудовской Аравией, сообщает Reuters.

По имеющимся данным, беспилотник был запущен хуситами, имеющими тесные отношения с Ираном. Его целью была территория королевства. За последние несколько дней подобные перехваты происходили регулярно.

Напомним, в 2015 году коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в гражданскую войну в Йемене на стороне свергнутого шиитскими повстанцами правительства.