Уфа, , 11:50 — REGNUM Пять человек потерялись за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 25 октября в Ишимбайском районе двое мужчин поехали в лес за грибами и потерялись. У одного мужчины закончился заряд на телефоне, второй мужчина смог дозвониться до спасателей. В результате они смогли сами выйти из леса.

Еще одна девушка 1996 года потерялась рядом с с. Буриказганово в Стерлитамакском районе, когда вышла на прогулку. Она также смогла самостоятельно выйти из леса, когда услышала звук и увидела свет сигнализации автомобиля сотрудников правоохранительных органов.

Еще три человека-жителя Челябинской области потерялись, поверив навигатору в Белорецком районе рядом с с. Узянбаш. Спасатели им помогли выехать на трассу.