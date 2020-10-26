Барнаул, , 11:33 — REGNUM Мэрия Барнаула прокомментировала сегодня, 26 октября, ЧП с падением ребёнка ребенка в колодец по адресу ул. Аванесова, 133. Как сообщает официальный телеграм-канал городских властей, ЧП произошло ещё 24 октября в 19:15 времени. Утверждается, что в считанные минуты девочку вызволили из западни и передали медикам.

Выяснилось, что обслуживание ливневого коллектора выполняет МБУ «Автодорстрой». Именно в его задачу входят работы по очистке от мусора ливневых решеток, коллектора, ремонту и замене колодцев на проезжей части. В ходе разбирательства выяснилось, что ограждающая конструкция колодцев была повреждена неустановленными лицами, а люки были украдены неизвестными.

После происшествия МБУ «Автодорстрой» установил ограждение и предупреждающие знаки и закрыл колодцы новыми люками. Ответственные за произошедшее пока не названы.