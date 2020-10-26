г. Кемь, 26 октября 2020, 11:32 — REGNUM В Республике Карелия размыло слабый участок Белопорожской ГЭС, об этом 26 октября сообщил глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров.
ЧП произошло 25 октября. Под водой оказались две трансформаторные подстанции, новая дорога и кабельная трасса. В настоящий момент на месте ЧП работают специалисты.
«Вновь слабый участок дамбы привёл к размыванию. Ситуация под контролем. Опасности для населения и инфраструктуры нет. Ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации», — уточнил Петров.
Сложившуюся ситуацию глава района назвал «непростой».
Добавим, как уточнили в региональном управлении МЧС, угрозы подтопления населенных пунктов из-за подмыва земляной дамбы нет.
Белопорожская гидроэлектростанция (Белопоророжские ГЭС-1 и ГЭС-2) строится с 2016 года на реке Кемь. Входит в Кемский каскад ГЭС, являясь его второй ступенью. Конструктивно представляет собой два здания ГЭС, использующих одну плотину. Срок вводы в эксплуатацию — 2020 год.
Напомним, размыв участка Белопорожской ГЭС происходит не в первый раз. В марте текущего года участок плотины, который был возведен еще в советское время, «повел себя нештатно». Как позже пояснил исполнительный директор компании «Карелстроймеханизация» Борис Жадановский, размыло участок 30 метров из более чем километровой плотины.