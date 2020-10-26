Вольский район, , 11:17 — REGNUM Уголовное дело об убийстве мужчины и женщины возбудили следователи в городе Вольск Саратовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В квартире дома на улице Молодежной поселка Шиханы Вольского района 25 октября были обнаружены тела 38-летней женщины и 54-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Следователи провели осмотр места происшествия и провели следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установке лиц, причастных к преступлению. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в отношении 33-летнего жителя города Саратов вынесли судебный приговор в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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