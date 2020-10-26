Хабаровск, , 11:20 — REGNUM В Хабаровске прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении руководителя турфирмы, которую обвиняют в крупных хищениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В ходе следствия было установлено, что 39-летняя хабаровчанка с августа 2018 года по октябрь 2019 года сообщала желающим купить туры о готовности оказания услуг. При этом она знала, что на полученные деньги покупать туристам авиабилеты и оплачивать проживание в отелях не будет.

Похищенные за год с небольшим у 83 человек 15 млн рублей она присвоила себе.

Вину женщина не признала. Ей грозит лишение свободы до 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии активизировались мошенники, предлагающие туристические путёвки по «выгодной» цене. Одна из подозреваемых в афере была задержана.