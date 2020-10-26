Барнаул, , 11:00 — REGNUM По данным оперативного штаба на 26 октября, к настоящему времени в Алтайском крае выявлено 18 133 носителя SARS-CoV-2, причём только 623 из них добавились за последние выходные дни — 24−25 октября. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5 570 человек, + 191 за выходные дни) и ОРВИ (6 787 человек, + 386 за выходные дни).

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Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 417 пациентов (сразу +40 за выходные дни), к ИВЛ подключены 151 пациент (+12 за выходные дни). За последние 48 часов не обошлось без 24 новых летальных случаев. Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 715 человек.

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. Сначала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 360 человек (+40 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 15 348 пациентов (+441 за выходные дни).

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