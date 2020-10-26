Усть-Коксинский район, Алтай, , 11:00 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело после попытки 16-летнего подростка поджечь дома своих односельчан. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл утром 26 октября в селе Баштала Усть-Коксинского района.

По версии следствия, ранее имевший проблемы с законом подозреваемый возвращался домой от знакомого, с которым распивали алкоголь. Зная, что хозяев нет, он попытался поджечь два дома.

«В первом случае подозреваемый поджёг бумагу и положил её на угол строения, а во втором, поджёг находящееся во дворе сено, пламя от которого перекинулось на летнюю кухню», — отметили в ведомстве.

Однако сельчанам удалось потушить возгорания и спасти дома от уничтожения. В одном доме сгорела летняя кухня. В настоящее время устанавливается ущерб от пожара. Тем временем, следователи задержали подростка, который пояснил, что совершил поджог из хулиганских побуждений.