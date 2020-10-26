Гродно, Белоруссия, , 10:53 — REGNUM Несколько человек из числа собравшихся возле проходной белорусского предприятия «Гродно Азот» были задержаны. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе УВД Гродненской области.

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"На проходной собрались сотрудники предприятия и люди, которые не относятся к числу сотрудников «Гродно Азот», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Кроме того, там уточнили, что правоохранители предложили данным людям либо разойтись, либо пройти на рабочие места.

«Несколько человек задержаны, ведется административный процесс в связи с участием в несанкционированном мероприятии», — также отметили в пресс-службе, добавив, что в данный момент около проходной предприятия не проводится никаких акций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко рассказал, что завод «Гродно Азот» продолжает свою работу в штатном режиме, как и остальные предприятия концерна «Белнефтехим».