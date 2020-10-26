Ярославль, , 10:45 — REGNUM В Ярославской области за последние сутки выявлено 114 новых случаев заражений. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Ситуация продолжает ухудшаться. 24 и 25 октября было выявлено 117 и 118 новых заражённых (новые максимумы «второй волны»). За прошедшие выходные скончались ещё три человека, общее число погибших от COVID-19 в Ярославской области выросло до 58.

Всего в Ярославской области за время пандемии установлено 10 825 заражений. 9685 человек выздоровели, в том числе в последние сутки 4.

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