Уфа, , 10:38 — REGNUM Водителя автомобиля доставили в больницу после наезда на лошадей в Башкирии. Об этом 26 октября сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла поздно ночью в Аскинском районе. На 17 км автодороги Давлятовка-Старые Казанчи автомобиль «Skoda Octavia», под управлением 25-летнего мужчины, наехал на лошадей, которые находились на дороге.

Отмечается, что в результате автомобиль полностью сгорел, а животные погибли. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 октября в Башкирии произошло 53 дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Башкирии грозит чиновникам увольнением за рост числа смертельных ДТП