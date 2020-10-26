Неклиновский район, Ростовская область, , 10:31 — REGNUM В Неклиновском районе Ростовской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Вспышка опасного вируса произошла на территории ОАО «Птицефабрика Таганрогская» в посёлке Новоприморский. Исследование провели специалисты лаборатории по диагностике африканской чумы свиней и других особо опасных инфекций центра Россельхознадзора. Что стало причиной заражения птицы, не уточняется. На предприятии проводятся карантинные мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2020 года в Ростовской области была начата плановая вакцинация домашних птиц против птичьего гриппа. В течение года вакцинация должна затронуть почти 2,5 млн пернатых.