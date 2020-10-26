Абуджа, , 10:12 — REGNUM По меньшей мере 69 человек погибли в ходе акций протеста против «полицейской жестокости» в Нигерии. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление президента страны Мухаммаду Бухари на встрече с бывшими высшими лицами Нигерии.

По его словам, среди погибших — 51 гражданин, 11 сотрудников полиции и семеро военнослужащих армии Нигерии.

В телевизионном обращении вечером в четверг, 22 октября, президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал протестующих воспользоваться реформами, которые проводит правительство, и «противостоять искушению быть использованными некоторыми подрывными элементами для создания хаоса». Президент также призвал нигерийскую «молодежь прекратить уличные протесты и конструктивно вовлечь правительство в поиск решений».

Как передавало ИА REGNUM, после выступления президента Нигерии организаторы протестов призвали молодых людей оставаться дома и соблюдать введённый правительствами некоторых штатов комендантский час. Некоторые эксперты полагают, что данное заявление стало знаком окончания волны протестов.

По данным правозащитников, опубликованным на прошлой неделе, в ходе протестов погибли порядка 56 человек. Среди них — 12 жертв стрельбы по протестующим в Лагосе, произошедшей во вторник, 20 октября.

Напомним, что протесты начались 7 октября под лозунгом упразднения Специального отряда по борьбе с грабежами (SARS), однако выступления не прекратились даже после того, как подразделение было расформировано и президент Нигерии Мухаммаду Бухари анонсировал «обширные» реформы полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии из-за протестов погибли более 50 человек — Amnesty International