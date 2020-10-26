Варшава, , 10:01 — REGNUM 25 октября в разных городах Польши вновь прошли акции протеста против решения Конституционного суда о запрете на проведение абортов в связи с выявленными патологиями у плода. В Бяла-Подляске Люблинского воеводства активисты атаковали здание офиса правящей консервативной партии «Право и справедливость». Об этом передает Polskie Radio 24.

В полиции Люблинского воеводства сообщают, что поздно вечером 25 октября на стенах здания офиса партии «Право и справедливость» в городе Бяла-Подляска появились нецензурные надписи, сделанные черным баллончиком с краской. Депутаты именно этой партии инициировали рассмотрение Конституционным судом ужесточение запрета абортов, а также имеют репутацию силы, отстаивающей религиозные и консервативные ценности.

«Я считаю, что люди имеют право протестовать по-разному. Но те, кто протестует таким образом, наносят вред не только городским зданиям, но и себе. Уголовный кодекс предусматривает до пяти лет лишения свободы за такой материальный ущерб», — заявил депутат «Право и справедливость» Дариуш Стефанюк.

Пресс-секретарь управления полиции Люблинского воеводства Рената Лашчка-Русек заявила, что правоохранители устанавливают все обстоятельства этого инцидента, а также ищут виновных.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши вынес вердикт о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.