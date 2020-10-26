Кызыл, , 09:52 — REGNUM Число зарегистрированных преступлений в Туве за девять месяцев с начала года снизилось на 10%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, всего здесь зафиксировано 5779 происшествий.

«На 11% уменьшился массив тяжких и особо тяжких деяний, в том числе убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а также на 17% сократилось количество преступлений против половой неприкосновенности», — отметили в министерстве.

На 15% снизилось число преступлений в отношении имущества граждан, в том числе грабежей и разбойных нападений. На 20% реже стали фиксировать преступления в общественных местах. Снижается и подростковая преступность.

«Число деяний, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 21% (с 251 до 198), а всего по подозрению в совершении преступлений установлен 221 несовершеннолетний», — добавили в МВД.

Одновременно с этим резко возросло (на 65%) число случаев мошенничества с использованием сети интернет и мобильной связи. Всего аферистам удалось похитить у граждан более 25 млн рублей.

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