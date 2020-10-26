Пенза, , 10:18 — REGNUM В Пензенской области за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 10 302 преступления. Этот показатель больше аналогичного периода 2019 года на 4% (9 910). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Из общего количества преступлений выявили 465 — особо тяжких (в 2019 г. — 470), тяжких — 2 446 (2019 г. — 2 095), средней тяжести — 1 838 (2019г. — 1 874), небольшой тяжести — 5 553 (5 471 — в 2019 г.). Более 75% противоправных действий зарегистрированы за 9 месяцев 2020 г. в городах и поселках городского типа. На 28% возросло количество преступлений коррупционной направленности (2019г. — 105). Также выявлен рост преступности за мошенничество с использованием служебного положения (+12), за присвоение и получение взятки — увеличение на 4 преступления, на три — коммерческий подкуп.

С использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации зарегистрировано за 9 месяцев текущего года 3 179 преступлений — это 30,9% из всего количества противоправных деяний. С использованием пластиковых карт совершено 1 060 преступлений (+546,3%), средств мобильной связи — 1 631 (+72%), сети «Интернет» — 2 151 (+53,9%). Компьютерную технику применили при совершении 268 преступлений (+3,9%).

ИА REGNUM напоминает, заместителя начальника управления судебного департамента в Пензенской области обвинили в покушении на получение взятки в размере 1,5 млн рублей от подрядчика по госконтракту о строительстве здания суда за своевременное принятие выполненных работ и перечисление денег на счет строительной компании. Посредником при передаче взятки выступил пензенский архитектор. Его задержали непосредственно после получения денег от подрядчика 28 августа.

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