Санкт-Петербург, , 09:51 — REGNUM В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело по факту насильственной смерти женщины, преподавателя технического вуза. Ее обнаженное тело было найдено в квартире погибшей на улице Димитрова, у трупа отсутствовала на руке фаланга большого пальца. Как предполагают следователи, это было сделано для разблокировки ее смартфона по отпечатку пальца.

По данным агентства «Оперативное прикрытие» и «Агентства журналистских расследований», тело 34-летней старшей преподавательницы Санкт-Петербургского государственного технологического института в собственной кровати обнаружил ее сожитель, строитель, вернувшийся из командировки.

При осмотре тела специалисты установили, что несколько дней назад женщине свернули шею, что, предположительно, и стало причиной смерти, а затем отрезали фалангу большого пальца руки.

Выяснилось, что женщина вела экономный образ жизни, благодаря чему на ее счетах образовалась довольно крупная сумма денег.

Помимо этого, при осмотре квартиры следователи обнаружили, что убийца предусмотрел все, чтобы о преступлении подольше не узнали. Окна и двери в квартире были забиты тряпками, чтобы не пропускать запах тления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Убийство»).