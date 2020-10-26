Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:34 — REGNUM В Кемеровской области перед судом предстанет 15-летний подросток, обвиняемый в краже денег с банковского счета матери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Женщина обратилась к правоохранителям в связи с кражей в мае 2020 года. В ходе следствия выяснилось, что за похищением стоит её собственный сын. По данным следователей, мальчик снял с карточки 50 тыс. рублей, на которые впоследствии купил дорогой велосипед, а также сладости и газировку.

«Со следствием подросток сотрудничал, вину признал. Ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов мальчик не попадал, воспитывается в неполной семье», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый поставлен на профилактический учёт. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

Читайте также: В Магадане подросток украл с карты знакомого более 100 тыс. рублей