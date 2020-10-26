Уфа, , 09:25 — REGNUM Тяжелую травму получил молодой оператор во время уборки свеклы комбайном с поля в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, 22-летний мужчина является сотрудником ИП Глава КФХ Латыпов Р. Р.

По предварительной информации, 20 октября при уборке свеклы с поля на свеклоуборочном комбайне молодой человек попытался ногой протолкнуть застрявший в приемном устройстве корнеплод, в результате чего повредил ступню левой ноги.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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