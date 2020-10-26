Иркутск, , 09:18 — REGNUM В Иркутской области возобновляют поиски самолета Ан-2, вылетевшего из Бурятии и пропавшего 19 июля 2020 года. Соответствующее обращение губернатор Приангарья Игорь Кобзев направил в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), сообщает пресс-служба областного правительства.

«Мы не можем оставить в беде родственников тех, кто был на борту, и обратимся в Росавиацию с просьбой возобновить поиски пропавших людей», — отметил Игорь Кобзев, предложив сузить площадь поиска до Черемховского района.

«Биллинг показал, что, возможно, последний телефонный звонок с воздушного судна происходил в этой точке», — сообщил глава Иркутской области.

Напомним, летом район уже обследовался, но густая листва могла помешать увидеть самолет. Сейчас предлагается осмотреть территорию как с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата, так и наземно с привлечением спасателей, членов регионального отряда «Лиза Алерт», лесников и охотников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту пропал в ходе облёта территории Тункинского и Окинского районов Бурятии. За время поисковой операции с помощью самолетов и вертолетов было обследовано почти 37 тысяч кв. км на территории Бурятии и Иркутской области, беспилотными летательными аппаратами — около 1,7 тысяч кв. км. Наземными поисково-спасательными группами в Тункинском и Окинском районах Республики Бурятия и Черемховском районе в Иркутской области обследована территория площадью 685 кв. км.

Все поисковые мероприятия результатов не принесли, решением Федерального агентства воздушного транспорта поиски потерпевшего бедствие самолета были прекращены. Возбуждено уголовное дело.

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