Кумба, , 09:06 — REGNUM Боевики ворвались в школу в Камеруне и открыли беспорядочный огонь, убив по меньшей мере шестерых детей и ранив еще около восьми человек, передает кенийская газета The Standard со ссылкой на сообщения официальных лиц и родителей погибших.

По информации журналистов издания, инцидент произошел в субботу, 24 октября, в регионе, где действуют сепаратистские повстанцы.

Прибыв на мотоциклах и в гражданской одежде, нападавшие атаковали школу в городе Кумба в Юго-Западном регионе, сообщили журналисты. Несколько детей получили травмы, выпрыгнув из окон второго этажа.

Неясно, связано ли нападение с продолжающейся борьбой между армией и сепаратистскими группами, стремящимися сформировать независимое государство под названием Амбазония на англоязычном западе Камеруна.

«Они нашли детей в классе и открыли по ним огонь», — заявил субпрефект города Кумба Али Анугу.

Местный чиновник образования Ахим Абанав Обасе подтвердил гибель шестерых детей в возрасте от 12 до 14 лет и добавил, что еще восемь были доставлены в больницу. Анугу и еще один чиновник обвинили в нападении сепаратистов, но не представили доказательств.

Видный лидер сепаратистов Аюк Табе назвал это нападение «бесчеловечным» в своем аккаунте в Twitter и сообщил: «Любой, кто причастен к этим зверствам, должен быть привлечен к ответственности».