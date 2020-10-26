Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:55 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в числе скончавшихся две жительницы Новокузнецка, женщина из Прокопьевска и житель Междуреченска.

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Самой молодой из них было 43 года. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония и полиорганная недостаточность. У пациентки 1972 года рождения болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Женщина 1941 года рождения страдала гипертонической болезнью, а также ожирением 3 степени.

«У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, атеросклероза», — отметили в оперштабе.